Replay de notre dernière émission spéciale. Nicolas FILHOL et Rayane BENMOKRANE mais aussi Mourad AERTS étaient là pour un Débat FAQ Marseille spécial diffusé en live ce vendredi soir sur Twitch et Youtube ! Nos trois journalistes (Mourad étant arrivé à la fin) sont revenus sur le départ de Jacques-Henri Eyraud, la nomination de Longoria à la présidence et l’arrivée de Sampaoli ! Entre bonne nouvelle et méfiance…

