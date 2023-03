« Depuis 30 ans, l’OM sur le terrain, c’est un Beautiful loser ! Ok 93, Ok la ferveur mais… »

La défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Annecy a du mal à passer. Pour le retour du Marseille Champions Podcast, Mourad est parti dans une longue explication de ce qu’il faut changer en priorité pour lui au club…

.@MouradAerts développe son idée autour de « l’institution » OM. pic.twitter.com/B7yHLRFiTw — Marseille Champions Podcast #MCP (@mcp_podcast) March 11, 2023

Deuxième partie. « Les supporters sont la richesse du club » pic.twitter.com/xqw2Vxlh5y — Marseille Champions Podcast #MCP (@mcp_podcast) March 11, 2023

« C’est quoi l’institution ? Au-delà des définitions un peu vagues ou bureaucratiques, j’ai trouvé cette définition sur Wikipédia : “En sociologie, une institution désigne une structure sociale (ou un système de relations sociales) dotée d’une certaine stabilité dans le temps. Sociologiquement, une institution est un mode de régulation de situations qui tendent à se reproduire: le mariage, l’école, le chômage, etc.” Je pense que c’est de celle-ci d’institution dont parle les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, les commentateurs, les supporters. Parce qu’ils ne vont pas parler du patrimoine immobilier ou juridique du club. Il est inexistant ou presque… Qu’est-ce qui est “stable dans le temps” et crée un mode de régulation de situations qui tendent à se reproduire à l’OM ? Les supporters. Les supporters créent cette surpuissance émotionnelle exceptionnelle qui caractérise ce club. Le patrimoine, l’institution à respecter c’est eux. Mais j’ai l’impression que les autres composantes de club, celles censées honorés l’institution, sur le terrain, les joueurs, sont à un moment, systématiquement dépassés par ce qu’elle crée. Une attente, une passion dévorante qui vous donne des ailes si vous savez l’assumer. Nos joueurs en sont incapables depuis 30 ans. Ils se vautrent dans cet entre-deux entre l’inconfortable pression populaire de la moindre défaite mais l’incroyable puissance positive de la moindre victoire. Ça va on est l’OM tant qu’on parvient à rester dans cet entre-deux, ça devrait aller, on devrait gagner des matchs et gérer plus ou moins ce club. Plus ou moins ces résultats. Et on en reste là. Donc pas de titre. Des finales, des épopées, de l’espoir portée par un engouement extraordinaire mais pas de titre. Parce que pour gagner un titre, il faudrait dompter cette puissance émotionnelle sans se laisser bercer par son confort. Ça devrait être inconfortable d’être joueur de l’OM, il faut donner plus, tout le temps. (…) Qu’est-ce qui est “stable dans le temps” et crée un mode de régulation de situations qui tendent à se reproduire sur le terrain à l’OM ? La lose. Depuis 30 ans l’OM est un beautiful loser qui reste dans ce confort inconfortable en se disant “oui mais 93, oui mais regarde la ferveur”. Ok mais tu perds. Un titre de champion en 30 ans. Un sur trente. » Mourad Aerts – Source : Marseille Champions Podcast

ÉCOUTEZ LE PODCAST EN INTÉGRALITÉ



Si le podcast vous a plu, n’hésitez pas à noter positivement le programme dans toutes vos applis de podcast. Et continuez la conversation sur Twitter avec le compte du podcast, Nico et Mourad.