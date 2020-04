Der Zakarian pas emballé à l’idée de rejoindre l’OM !

L’entraineur Michel Der Zakarian s’est exprimé sur son avenir. Il a évoqué la possibilité d’entrainer un jour l’Olympique de Marseille…

Michel Der Zakarian a passé une partie de son enfance à Marseille. Il a joué dans sa jeunesse à l’AS Mazargues un club marseillais, mais n’a jamais porté la tunique olympienne. En effet, sa carrière professionnelle débute au FC Nantes en 1980 et se termine à Montpellier en 1997. Il a aussi coaché les deux clubs, et aujourd’hui il est l’entraineur de Montpellier qui est actuellement huitième du championnat de France.

Il n’y a que les copains qui me manquent à Marseille– Der Zakarian

Interrogé sur son avenir sur les ondes de Europe 1, il n’est pas emballé à l’idée de rejoindre l’OM :

« Peut-être ça se fera un jour, je n’en sais rien. Après, non non, ce qu’il me manque de Marseille, c’est les bons copains quand j’étais jeune, c’est tout. Et la famille qui est là-bas aussi, notamment mes frères et mes soeurs » Michel Der Zakarian— Source: Europe 1