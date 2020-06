Dernières nouvelles sur le fair play financier, Segura au poste de Head Of Football ça se précise? L’hommage de Mandanda et Eyraud… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont animée la journée OM ! Ce samedi au menu : Dernières nouvelles sur le FPF, Head Of Football : Segura ça prend de l’épaisseur? Eyraud et Mandanda rendent hommage à Diouf et luttent contre le racisme…

Fair Play Financier : Tout n’est pas terminé pour l’OM !

Soulagement ce vendredi pour le fair play financier : l’Olympique de Marseille pourra disputer la Ligue des Champions mais devra payer une amende. Le club devra également être à l’équilibre en 2021.

Cette semaine, les assouplissements du fair play financier ont été annoncés par l’UEFA. L’Equipe nous rappelait que l’OM n’était pas concerné et que les sanctions pour le club français tomberaient « bientôt ».

Ce vendredi, nous apprenions que l’Olympique de Marseille pourra disputer la Ligue des Champions mais sera contrait de payer une amende de 3 millions d’euros et perdra 15% de ses recettes des coupes européennes sur les deux prochaines saisons.

L’OM s’exposera à une exclusion pure et simple de coupes d’Europe

Selon L’Equipe, cette perte s’évalue à 20 millions d’euros sur les deux saisons. Pourtant, l’OM doit absolument être à l’équilibre en 2021 afin de présenter son nouveau dossier. Si ce n’est pas le cas, l’exclusion des compétitions européennes sera envisagée par l’UEFA.

« Le club est maintenant sans filet. S’il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an, il n’aura plus la possibilité de signer un accord de règlement, et s’exposera cette fois à une exclusion pure et simple de coupes d’Europe. »

Un proche du dossier – Source : L’Equipe

Mercato OM – Head Of Football : La piste Segura prend de l’épaisseur?

D’abord lancé par un site spécialisé sur le mercato, cette rumeur d’une arrivée de Pep Segura prend de l’ampleur, et pas seulement en France…

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta de l’OM, plusieurs noms ont été cités pour le remplacer. En effet, l’ancien directeur sportif du FC Barcelone a quitté le club il y a quelques semaines et pour le moment, le poste reste vacant.

A la recherche d’un Head Of Football et d’un Head Of Business, le président Eyraud aurait ciblé quelques noms. Celui d’Olivier Pickeu a été cité à de nombreuses reprises. Cette semaine, le nom de Gianluca Nani est apparu dans les médias.

Segura, une piste « crédible »?

Depuis quelques jours, c’est Pep Segura qui semble être sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Comme Andoni Zubizarreta, le directeur sportif est passé par le FC Barcelone et est notamment à l’origine de l’arrivée de Philippe Coutinho.

Lancé par un site spécialisé dans le mercato Transfer20, la piste a pris de l’épaisseur et a été reprise par différent média en Espagne. Le célèbre Mundo Deportivo a d’ailleurs partagé l’information sur son site internet. Ce samedi, c’est le journal L’Equipe qui explique que ce profil est jugé « crédible en interne ».

OM : Eyraud et Mandanda rendent hommage à Pape Diouf et combattent le racisme

Dans une tribune publié dans Le Monde ce samedi, Jacques Henri Eyraud et Steve Mandanda montent au créneau face au racisme et rendent hommage à Pape Diouf.

Alors que le monde du football et du sport en général montre son soutien à la mort de l’Américain George Floyd, Steve Mandanda et son président Jacques-Henri Eyraud ont trouvé un moyen de lui rendre hommage hors des terrains.

Diouf se définissait lui-même comme une « anomalie » — MANDANDA ET EYRAUD

Ce samedi, ils ont publié une tribune dans les colonnes du Monde afin d’évoquer le racisme dans le football et le fait qu’il n’y ait pas assez d’Africains à des postes de dirigeant… Les deux hommes ont également rendu hommage à Pape Diouf.

« Notre club est un symbole vivant de la diversité, du multiculturalisme, et, au fond, de l’antiracisme. (…) Si de nombreux Africains brillent dans les clubs d’Europe, il reste des combats à mener, sur le terrain mais aussi au sein des instances dirigeantes où la diversité n’est pas la règle. (…) Pape Diouf restera à jamais le premier président noir d’un club de Ligue 1, mais il se définissait lui-même comme une « anomalie ». Le prochain combat est là : faire de la mixité et de la tolérance au plus haut niveau la norme, pas l’exception. Encore moins une anomalie. »

Jacques Henri Eyraud et Steve Mandanda – Source : Le Monde