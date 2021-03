Des ballons pour Milik svp !

Voilà vé, j’ai encore failli oublier qu’on avait un match aujourd’hui. Entre le boulot repris avec intensité après 15 jours d’arrêt pour une intervention chirurgicale et les répétitions pour le Livre de Jobi, j’ai le nez dans le guidon, j’aime ça.



Je pense aussi que j’ai relâché un peu depuis le catapultage d’Eyraud et la visite bizarre de McCourt.



Adieu Ouvrard



Nous avons appris hier le départ d’Hugues Ouvrard, voici une grande joie supplémentaire. Contrairement à l’ex-président, celui-ci avait quelques voix en sa faveur pour le défendre, surtout parce qu’il était monté au créneau contre les supporters sur ordre de Figure d’Anchois.



Oui mais voilà, il s’est exécuté ! Et quand il s’était exprimé en croyant que l’actionnaire ne lâcherait pas l’ex-président, il s’était montré arrogant.

Dans un communiqué publié sur Linkedin, c’est bien, il cherche déjà du boulot, il a fait état de ses réalisations depuis son arrivée au club. Il semble perdre de vue que si son apport avait été jugé capital, on ne l’aurait pas lâché si facilement au-dessus de lui.



Il fait néanmoins reposer son départ sur la pression exercée sur sa famille et ses enfants. On est tenté de lui dire qu’il n’avait qu’à bien réfléchir avant de prétendre faire cette guerre au peuple de l’OM qu’il a lamentablement perdue.



Attention à Brest



Pour ce qui est du football, on peut se demander dans quel état se présenteront les marseillais puisqu’ils ont joué un match engagé dans la semaine et qu’ils se seraient entrainés avec intensité hier, découvrant un peu plus les exigences de leur nouvel entraineur.



Nous serons donc attentifs à la nouvelle compo de l’argentin, mais aussi à son dispositif pour le cas où il se serait décidé à le modifier.



Il s’agit d’affronter la formation joueuse et tonique de l’excellent Dall’Oglio qui nous avait posé des problèmes à l’aller. Attention une fois encore de veiller à ne pas prendre le premier but.



On enregistre la rentrée de Gueye, ce qui constitue un beau renfort. La Provence et l’Équipe mettent ce matin l’accent sur les prestations high-level de Kamara depuis le début de la saison, c’est largement mérité pour Bouba, mais espérons que ça ne lui portera pas la scoumoune.



C’est sûr qu’une victoire permettrait une bonne affaire, surtout si Lens et Metz qui s’affronteront demain, avaient la bonne idée de se neutraliser.



Du jeu et des ballons pour Milik ?



On attend du jeu, de l’engagement, des occasions de l’efficacité. Ce sont des choses que l’équipe nous a laissé entrevoir, en première mi-temps, mercredi soir. Si les olympiens confirmaient ces dispositions pour l’emporter sur leurs adversaires du jour, nous reprendrions vraiment espoir pour la suite, mais mèfi.



Et puis, comme le soulignait hier le grand Josip Skoblar dans l’interview accordé à La Provence pour son 80e anniversaire, il temps que Milik reçoive des ballons. C’est une des clés essentielles des victoires de demain.



Donnez des ballons à Milik, ce sera ma consigne du jour.



Voilà, il est 7h45 au moment où j’achève ces lignes, je commence à peine à avoir les yeux en face des trous après m’être couché fort tard pour voir qui avait le César du meilleur film alors que je n’irai vraisemblablement pas le voir. Souhaitons que l’OM ne fasse pas n’importe quoi, comme moi, c’est déconner quand même. Bonne journée à toutes et tous.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert