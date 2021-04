Des questions, sans vibration… [Thierry B Audibert]

Voilà vé, nous voici déjà au jour du match. C’est trop bien quand on a pas le temps de se languir. Et puis comme ça derrière tu as tout le week-end tranquille. Le match du dimanche soir à 21 heures, il me met les brigues, pas vous ?.



Alors, on joue contre qui ? Remmss ? Vous ne lisez pas une coquille. À Marseille, on prononce souvent comme ça, et ainsi l’ai-je articulé un jour à la faculté d’Aix-en-Pruvônce. Toute la classe et même le prof se sont moqués de ma gueule. Depuis, je dis le nom de cette ville pleine de bulles comme les parisiens, ils fréquentent en force la faque d’Aix, je dis : Rince.



Un match sans saveur ?



On joue là-bas mais on s’en fout vu qu’il n’y a pas de public et que de toute façon leur public il est bien brave, mais bon…



Rince, ils font rien qu’à faire des matchs nuls. 4 sur les 5 derniers. Ils sont calés tranquilles au milieu du tableau, le ventre mou du championnat. Leur place, quoi.



Tu sais ce que je me dis ? Déjà que nous, la 5e place on s’en cague un peu, reportez-vous à la déclaration de Sampaoli où il confia n’avoir pas cet objectif en tête, mais Rince, tu penses que ça l’excite de grimper à la 9e place ? Ou de viser la 8e ? J’y crois pas.



Reste que public ou pas public, battre l’OM cela reste un fort désir pour nos adversaires. Cela leur offre de la visibilité. Voilà qui permet d’espérer un bon match.



Le mercato approche, des joueurs ont intérêt à se montrer.

Tu me comprendras sûrement, lecteur.trice, j’ai du mal à vibrer pour cette rencontre. Je veux que l’OM la remporte, mais vraiment, tant pis si ce n’est pas le cas.



Quels enjeux ?



La saison ne va plus nulle part et nous ne sommes pas certains du tout qu’une qualification pour l’Europe, Europa League ou Coupe à Toto, soit une bonne chose pour l’Olympique de Marseille la saison prochaine.



Sampaoli est dans une phase d’évaluation, lui-même est déjà porté vers 2022, comme Pablito, le président qui aligne des noms de joueurs sous chaque poste et prend sûrement déjà des contacts.



En temps normal, les joueurs lâchent complètement les derniers matchs, mais peut-être que par ces temps incertains où les finances sont à sec dans tous les clubs, où les places risquent d’être chères dans les effectifs, il est envisageable qu’ils soient plus disposés à faire des efforts plus longtemps. Je me pose franchement la question.



Des questions



On attend donc de voir comment Rongier sera réintégré dans l’équipe. Aligné d’entrée ? Ce serait étonnant. Les deux prochains matchs constitueront de meilleures occasions de voir la place qu’il pourrait prendre dans le jeu souhaité par Sampaoli. Voilà un enjeu qui ne manquera pas d’intérêt pour les prochains jours. Idem avec Amavi dont Sampaoli nous a signalé la reprise de l’entraînement dès lundi avec le groupe, mais il ne restera pas beaucoup de match à notre latéral gauche pour s’illustrer en pleine possession de ses moyens, ou à peu près.



Le coach compte-t-il insister avec Cuisance ? Accordera-t-il le respect qu’il mérite à Perrin ? Peut-il aider le petit Luis Henrique à passer un palier ? A-t-il trouvé des solutions pour approvisionner Milik ? Lirola réussira-t-il une nouvelle performance, surtout avec Thauvin à ses côtés ? Kamara et Gueye sortiront-ils une nouvelle masterclass au milieu ? Les olympiens nous serviront-ils comme ces derniers temps un demi match, juste on commence à jouer après la reprise ? Voilà les questions de ce Reims-OM qui m’aident à porter un véritable intérêt à cette opposition pour laquelle il m’est impossible de faire le moindre pronostic.



Par contre il y a une question que je me pose de moins en moins, c’est celle de la vente. Plus le temps passe, moins je m’attends à cette bonne nouvelle qui nous rendraient très heureux de voir débarquer un investisseur puissant. Et je n’ai pas attendu les articles de So Foot pour cela… malheureusement.



Bref, tout ça pour dire que nous avons beau nous interroger, on ne vibre guère… et ça nous manque.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert