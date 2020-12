Desailly explique pourquoi l’OM s’est planté en Champions League

Même si cela a tendance à clairement irriter André Villas-Boas, l’OM s’est complétement raté en Ligue des Champions. Une petite victoire face à l’Olympiakos, 3 points en 6 matches et une élimination qui fait tâche. L’ancien défenseur olympien Marcel Desailly estime que l’OM n’était pas prêt pour cette compétition.

Interrogé par beIN Sports, le champion d’Europe 93 estime que le FC Porto était bien plus habitué à gérer le stress inhérent à cette compétition…

⚽️ PSG-Barça, Zidane, Chelsea, OM,…

💬 Les vérités de Marcel Desailly pic.twitter.com/JmsjKP350s — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2020

Les Thauvin et d’autres n’ont pas réussi à assimiler ce stress

« Marseille pas au niveau en Ligue des Champions ? Là on peut faire mieux c’est sûr ! Il fallait au moins se qualifier en Europa League. Trop de certitudes, trop de pression pour un objectif qui était impossible. Je les connais les marseillais et j’en suis un, à vouloir dire : « on est en Champions League et on va vouloir aller au bout » mais avant d’aller au bout il faut savoir gérer la pression de cette nouvelle compétition, vous ne l’avez pas joué depuis 7 ou 8 ans, vous imaginez que vous allez débarquer comme ça et gérer le stress que cela génère même sans public ? Il fallait assimiler, recréer un collectif… ça n’a pas marché. Les Thauvin et d’autres n’ont pas réussi à assimiler ce stress et emmener le groupe pour qu’il atteigne un certain niveau. Porto qui joue plus régulièrement la Champions League était prêt. Il y avait une énergie, une projection vers l’avant, une intelligence tactique, savoir freiner quand c’est le moment, savoir accélérer, les individualités étaient là quand il fallait. Il y avait un historique. On avait l’impression que Marseille devait passer devant Porto, alors que non, historiquement Porto est un habitué de la Champions League ! » Marcel Desailly – source : beIN Sports (18/12/2020)