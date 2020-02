Deux absents face à Nantes, l’avenir de Villas-Boas, et le mercato de Germain… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Deux absents et un retour contre Nantes, AVB s’exprime sur son avenir, et Germain parle de son mercato… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM : Villas-Boas confirme 2 absents et un retour important face à Nantes !

L’OM reçoit Nantes au Stade Vélodrome ce samedi à 17h30. Avant ce match, André Villas-Boas était en conférence de presse au centre RLD. Le coach a fait le point sur son groupe, il doit faire avec 3 absents. Florian Thauvin est en phase de reprise, Nemanja Radonjic s’est fait opérer pour une pubalgie, il est donc forfait. Absent de l’entrainement ce jeudi matin, Jordan Amavi sera disponible pour le match du weekend, tout comme Payet qui est à 100%…

Payet est à 100% — Villas-Boas

« Nemanja Radonjic a été opéré. Il a fait du vélo aujourd’hui. Thauvin commence à intensifier ses entraînements. Retour début mars. Amavi a une petit contracture. Son absence à l’entraînement était pas précaution. Payet est à 100% disponible pour le match. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse









#VillasBoas : « Amavi a une petit contracture. Son absence à l’entraînement était pas précaution » #OMFCN #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2020









OM : Villas-Boas donne des indications concernant son avenir au club…

Interrogé sur son avenir à l’OM en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a expliqué qu’il devait encore attendre de voir comment dans quelle direction allait partir le club cet été.

On a un problème évident de ventes — Villas-Boas

« On (avec Andoni Zubizarreta) déjà parlé de la saison prochaine. Evidement on attend de savoir plus ou moins quelle est la position du club pour la saison prochaine. Je pense que l’on va avoir une réunion début mars. Maintenant que l’on a cet écart, on a un peu plus de tranquillité. (…) Des garanties pour la saison prochaine ? Ce n’est pas à moi de dire. Je veux savoir ce qu’il va se passer. On doit attendre le mois de juin pour savoir mais avec cet écart on peut regarder d’un autre œil la saison prochaine. On a un problème évident de ventes. Les sanctions (du FPF) pour Manchester City est une alerte. on va voir ce qu’il se passe avec le TAS (tribune arbitral du sport) car ça peut tout changer. Le club reste plus important que toutes les saisons prochaines. Il faut vendre des joueurs, on va voir ce qu’il va se passer au mercato. Le plus important est de savoir ou on va dans le futur. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse



Mercato OM – Germain : « Je n’ai pas encore réfléchi à mon futur, mais… »

Ce jeudi, Valère Germain était en conférence de presse au centre RLD. L’attaquant, décisif face au LOSC dimanche, s’est confié sur son avenir, lui qui n’est pas un titulaire indiscutable. Il ne veut pas trop penser à la suite mais il confie qu’il aimerait jouer d’avantage…

#Germain : « Dire que je suis heureux tous les jours, ce serait mentir… Mais l’ambiance aide beaucoup » #OMFCN #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2020





#Germain : « J’aimerais reconnaître des saisons comme à Monaco ou à Nice où je jouais tout le temps » #OMFCN #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2020





