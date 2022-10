Deux absents important face à l’ACA, Balerdi avait une offre et Clauss récompensé… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Balerdi confirme qu’il a refusé Bologne, Tudor confirme le forfait de Guendouzi et Clauss dans le onze type de la C1…

Balerdi a refusé Bologne

Interrogé sur son mercato estival, Léo Balerdi a confié qu’il avait l’opportunité de partie en Serie A mais qu’il avait refusé l’offre pour rester et s’imposer à l’OM.

Leo Balerdi a évoqué la possibilité de partir à Bologne l’été dernier, il a expliqué qu’il avait fait le choix de rester à Marseille. Cela tombe bien car son coach, Igor Tudor comptait sur lui : « Il a un ou deux matchs en-dessous de ses capacités. Il a eu un problème à l’épaule et après il a fait des matchs de bon niveau. On a eu des offres et j’ai tenu à ce qu’il reste. »

J’ai parlé avec Bologne, j’ai parlé avec ma famille mais j’ai dit que je voulais rester ici

« Je me sens mieux à l’entraînement. La confiance du coach c’est très important. Il m’a beaucoup aidé en ce moment. Je sais qu’à Vérone il avait déjà sorti des joueurs avaient pris un jaune et qui avaient mal joué en première période. J’ai compris le changement qu’il avait fait contre Lille. Il ne s’est pas rendu compte que j’aurais pu être sifflé, il m’avait remplacé avant la mi-temps instinctivement. (…) J’ai parlé avec Bologne, j’ai parlé avec ma famille mais j’ai dit que je voulais rester ici à Marseille. Les gens qui critiquent cela m’a fait mal mais je veux jouer à Marseille, je veux y jouer la Ligue des champions. Arès on verra. » Léonardo Balerdi – source: Conférence de presse (07/10/2022)

Clauss dans l’équipe type de la C1

Auteur du deuxième but face au Sporting, mais aussi d’une passe décisive lors du but de Balerdi, Amine Harit a réalisé un match exemplaire et mérite sa place dans l’équipe-type.

Le onze type de la troisième journée de Ligue des Champions : Diogo Costa (Porto) – Alexander-Arnold (Liverpool), Di Lozenzo (Naples), James (Chelsea) – Rabiot (Juventus), Harit (OM), Di Maria (Juventus) – Rodrygo (Real Madrid), Raspadori (Naples), André Silva (Leipzig), Mané (Bayern Munich).

Tu gagnes avec la manière et sans ton public

« Aujourd’hui, j’y crois. Battre l’équipe qui avait réalisé le meilleur parcours jusque-là n’est pas anodin. Tu gagnes avec la manière et sans ton public, et d’un coup tous les voyants sont au vert. Le résultat conditionne la suite et met l’OM dans de bonnes dispositions. Il faut être dans les deux. Ce résultat combiné au nul de Francfort et Tottenham est très favorable. Les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes. Ils doivent s’interroger, car, au-delà du cas du gardien, le reste de l’équipe n’a pas brillé. Et là, à mi-parcours, plus personne n’a droit à l’erreur pour se qualifier. Le Sporting, qui avait fait un parcours parfait, est peut-être celui qui est le plus dans le doute. C’est quand même un paradoxe. Mais selon moi, l’autre challenge de l’OM est de battre Tottenham à domicile ». Elie Baup – Source: La Provence (06/10/2022)

Clauss et Guendouzi de retour face au Sporting ?

Interrogé sur l’état de son groupe avant le déplacement à Ajaccio, Igor Tudor a expliqué en conférence de presse que Mattéo Guebdouzi était forfait pour le match de demain.

« Guendouzi a reçu un coup, mais ce n’est pas très grave, j’espère le récupérer pour le match face au Sporting comme Clauss. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (07/10/2022)

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

10 Jours d’indisponibilité?

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)