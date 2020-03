Deux bons plans mercato made in Ligue 1 en attaque pour l’OM

Extrait du dernier DFM de ce jeudi. Notre plateau donne deux bons plans mercato au poste d’attaquant. Le buteur de Strasbourg Ajorque et celui du MHSC Delort…

Alors que les rumeurs Michy Batshuayi et Mbaye Niang sont évoquées à l’OM, nos intervenants Byllel (FreeCouch4fan), Manu Barranguet (AFP) et notre journaliste Mourad Aerts évoquent deux profils d’attaquants made in Ligue 1 : Andy Delort et Ludovic Ajorque.

Benjamin Courmes et Mourad Aerts sont accompagnés aujourd’hui d’Emmanuel Barranguet (AFP Sports) et Byllel (Free Couch 4 Fans). Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours.

Le sommaire :

Avant-Match : OM – Amiens

Les Paris FCM

Gros Débat : Le retour de Michy, bonne idée ? Le retour de Michy, bonne idée ?

Petit Débat : Capitaine Bouna Capitaine Bouna

Bon visionnage !