Deux ex joueurs de l’OM appelés avec l’Équipe de France pour les JO au Japon… Sakai ravi !

La liste des joueurs sélectionnés avec l’Équipe de France pour disputer les Jeux olympiques était attendue. Sylvain Ripoll a annoncé les 18 joueurs qui représenteront la France à Tokyo du 21 juillet au 7 août. Parmi eux, deux anciens joueurs olympiens !

Les médias l’annonçaient depuis quelques jours, c’est désormais officiel. André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont été retenus par Sylvain Ripoll pour représenter l’Équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo du 21 juillet au 7 août prochain. Les Bleus affronteront le Mexique, l’Afrique du Sud et le Japon. Déjà réunis à l’OM et désormais chez les Tigres, les deux anciens olympiens sont à nouveau réunis pour défendre les couleurs de la France.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷 Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

Une immense fierté de retrouver @equipedefrance après quelques années . Hâte de commencer cette magnifique compétition et donner le maximum pour nos couleurs 🇫🇷 . Allez les bleus 💙 pic.twitter.com/0d6btu7lV7 — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) June 25, 2021