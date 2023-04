Deux nantais visés ? 3 attaquants surveillés et un talent au centre de formation… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

Lafont et Blas visés ?

L’Olympique de Marseille apprécierait les profils de deux joueurs du FC Nantes. En plus de Ludovic Blas qui a été annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques semaines, le club observerait aussi Alban Lafont.

L’Olympique de Marseille devrait être très actif lors du mercato d’été d’après les dires du journal L’Equipe. Le quotidien sportif explique que le club s’est positionné sur plusieurs joueurs et notamment en Ligue 1. Pablo Longoria apprécierait l’attaquant du Stade de Reims, Folarin Balogun qui est prêté par Arsenal. D’autres joueurs du championnat français plaisent au président marseillais, plus précisément au FC Nantes.

Longoria veut aussi Alban Lafont?

En effet, L’Equipe affirme que les Olympiens ont coché le nom de Ludovic Blas. Son nom avait d’ailleurs récemment été lié à l’OM pour notamment remplacer Dimitri Payet qui est en perte de temps de jeu. Le quotidien sportif ne s’arrête cependant pas là. L’OM apprécierait également le profil d’Alban Lafont chez les Canaris. Le gardien du FC Nantes réalise une belle saison et serait pisté par Pablo Longoria qui semble avoir « une réflexion pour le poste de gardien, qu’on aurait pu penser secondaire », comme le commente L’Equipe.

Blas? On retrouve un peu de Payet dans son jeu

En mars dernier, notre intervenant Sourigna Monamay était sur le plateau de Débat Foot Marseille. Il affirme qu’il comprend l’intérêt de Blas de l’OM et de la part des supporters. « Je fais partie de ceux qui l’adorent, affirme-t-il. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. »

Trois jeunes qui performent avec leur club

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’OM pendant l’été 2020, tous les mercatos sont dynamiques. Celui-ci ne devrait pas échapper à la règle. Il prépare déjà le mercato 2023 et trois attaquants l’intéressent.

Alors qu’au niveau des départs un grand ménage pourra être fait, avec Alexis Sanchez qui aurait tranché pour son avenir et voudrait retourner en Amérique du Sud. Pape Gueye, Under et Guendouzi partiront également en cas de belle offre. Le flou entoure également Jonathan Clauss, moins bon sur la phase retour du championnat.

D’après les informations de L’Equipe, Pablo Longoria se penche déjà sur les arrivées, puisque des titulaires pourront quitter la cité phocéenne. Trois attaquants intéressent le président de l’OM pour ce mercato estival. Devant, Folarin Balogun, 21 ans, joueur actuel d’Arsenal, ainsi que Sékou Mara, 20 ans, qui évolue à Southampton intéressent. Quelques mois après la signature de Vitinha, joueur le plus cher du club à 32 millions d’euros (25 plus 7 en bonus), ces deux options ne se tenteront pas à n’importe quel prix.

Balogun, prêté au Stade de Reims par Arsenal impressionne la Ligue 1 avec 18 réalisations en 30 matches. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il espère avoir une place de titulaire dans le club Londonien mais au vu de la concurrence (Jesus, Nketiah, Martinelli ou encore Trossard), il pourrait être tenté de rester en France. Mais l’OM n’est pas le seul club à avoir remarqué le talent du jeune joueur, puisque Lille, Leipzig et le Milan AC sont aussi sur le coup.

Avec 9 titularisations en 29 rencontres qu’il a jouées, Sékou Mara est toujours dans le viseur de l’OM. Annoncé proche du club cet hiver, avant d’officialiser Vitinha, Pablo Longoria le voulait en prêt alors que Southampton était prêt à tout pour le garder jusqu’à la fin de saison. L’été dernier, déjà, les Marseillais le suivaient de près. Cet été, le club phocéen pourrait de nouveau tenter le coup.

L’OM s’est aussi renseigné sur le jeune attaquant d’Annecy Moïse Sahi Dion (21 ans), prêté cette saison par Strasbourg et buteur au Vélodrome en Coupe de France. Avec 13 buts cette saison, dont 12 en championnat, il est l’un des meilleurs buteurs de Ligue 2.

Sternal a beaucoup de maturité

Le centre de formation de l’OM peine à intégrer des joueurs dans l’équipe première. Ces dernières années seuls Boubacar Kamara et Maxime Lopez ont eu une chance. Mais le jeune Enzo Sternal, âgé de 15 ans pourrait les rejoindre.

Enzo Sternal (15 ans) commence à se démarquer parmi les équipes de jeunes de l’OM. International U16 français et ayant joué quelques matchs avec les U19 marseillais, le minot est surveillé de près par le board olympien. Il devra cependant attendre ses 16 ans pour pouvoir signer son premier contrat professionnel. Arrivé en provenance de Nancy pour poursuivre sa formation, le minot devra attendre ses 16 ans, soit le 28 mai, pour signer son premier contrat professionnel avec l’OM. Le jeune attaquant est international français U16, avec 7 sélections et a déjà montré ses qualités de buteur en marquant contre la Guinée et la Roumanie, les 2 et 10 avril derniers.

Enzo Sternal vs Guinée (U-16) 15 years old. ⭐️ pic.twitter.com/811I4xZLBj — OM Comps (@OMcomps_) April 3, 2023

🔵⚪ Le but de Enzo Sternal 🇫🇷⚡ contre la Roumanie avec l’équipe de France U16 💫#TeamOM 📼 Classico.Youth ⏪ pic.twitter.com/AxTbprMc8q — GP013 (@Gp_013) April 11, 2023

Enzo Sternal a pu effectué quelques apparitions avec les U19 de l’OM. Son entraîneur en équipe de France U16 a loué ses qualités dans les colonnes de la Provence.

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer, explique José Alcocer dans la Provence du 9 mars dernier. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide.«