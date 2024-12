Deux retours et Wahi incertain, les détails manquants pour Benatia et les absents côté LOSC… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Wahi incertain, deux forfaits

L’OM va affronter le LOSC ce samedi à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi et a évoqué certains cas, le club a lui donné des information sur l’état du groupe…

Interrogé sur son attaquant, Roberto De Zerbi a annoncé qu’il y avait un doute concernant Elye Wahi pour demain. « Wahi a un problème physique, je ne sais pas s’il sera disponible demain. Ce n’est pas une question de connaissance footballistique, même s’il ne les a peut-être pas eu dans le passé. C’est aussi une question d’adaptation dans un lieu important, différent de ce qu’il a connu. C’est un bon garçon, un grand joueur avec un potentiel énorme. Je veux travailler pour qu’il puisse s’améliorer. Je crois aux individualités qui forment un collectif. »

De plus, le latéral gauche Ulisses Garcia est toujours forfait, il est embêté par son mollet gauche. A noter aussi, que le jeune Alexi Koum, entré en jeu face à l’ASSE aussi au poste de latéral gauche, souffre lui d’une lésion à l’ischio droit, il sera absent pendant plusieurs semaines.

Côté bonnes nouvelles, après Cornélius de retour la semaine dernière lors de ASSE – OM, Amine Harit sera lui aussi disponible et devrait donc être de retour dans le groupe. De Zerbi a d’ailleurs évoqué la possibilité de le remettre dans l’axe pour décaler Greenwood côté droit. « Amine Harit a fait une bonne semaine et sera donc disponible. On a joué avec Rabiot et Greenwood comme milieu offensif. Mais on peut décaler Greenwood à droite pour replacer Harit à sa place. Ça reste une possibilité… » Enfin, Pol Lirola est lui aussi de retour dans le groupe.

Ce qu’il maque pour la signature de Benatia

Mehdi Benatia pourrait prochainement devenir directeur sportif de l’OM en signant un contrat jusqu’en 2027, suite à son rôle de conseiller sportif depuis novembre 2023. Il a exprimé son désir de travailler dans un environnement sain et unifié, critiquant l’absence d’unité au sein du club et insistant sur la nécessité de mettre de côté les intérêts personnels pour réussir collectivement.

Le futur de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif de l’OM semble se concrétiser, avec un contrat qui pourrait être signé prochainement, après le match face au LOSC Lille. Depuis son arrivée en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, l’ex-capitaine de la sélection marocaine, âgé de 37 ans, a joué un rôle clé dans la réorganisation du secteur sportif du club, en collaboration avec Pablo Longoria. Cependant, Benatia, dont le contrat actuel expire en décembre 2024, a exprimé son désir de s’engager plus longuement avec l’OM, jusqu’en 2027. Selon le quotidien l’Equipe, les discussions portent encore sur les détails de son rôle et de sa rémunération, avec une part variable liée aux résultats. Benatia a insisté sur son désir de travailler dans un environnement sain et harmonieux, soulignant que son engagement n’était pas motivé par l’argent, mais par l’ambition de réussir et de bâtir quelque chose de solide pour le club.

L’ancien défenseur a également mis en lumière les difficultés internes à l’OM, évoquant des conflits d’intérêts et un climat parfois malsain qui entrave le bon fonctionnement du club. Il a comparé la situation avec d’autres grands clubs comme le Bayern Munich, où tout fonctionne « dans un seul sens, celui de l’intérêt commun ». Selon lui, certains membres du club sont trop concentrés sur leurs intérêts personnels, ce qui nuit à la cohésion globale. Benatia souhaite donc s’assurer que l’OM partage une vision commune avant de s’engager pleinement. Ce climat de mécontentement s’est également manifesté par le départ de certains dirigeants, comme Cécilia Barontini, la directrice générale, et les réorganisations au sein du centre de formation, avec la nomination de Lassad Hasni en remplacement de Marco Otero et Yann Daniélou.

Benatia, qui n’hésite pas à critiquer ouvertement le manque d’unité, cherche à instaurer une « unité totale » au sein du club, alignant tous les acteurs derrière un même objectif : la réussite sportive et l’intérêt de l’OM.

5 forfaits face à l’OM, mais Zhegrova de retour !

Bruno Genesio a confirmé la disponibilité de Edon Zhegrova pour le match contre l’OM, tout en précisant que plusieurs joueurs blessés, dont Angel Gomes et Samuel Umtiti, manqueront à l’appel. L’entraîneur du LOSC a également évoqué l’excitation de jouer dans l’atmosphère électrique du Stade Vélodrome, soulignant l’importance de se concentrer sur le jeu de son équipe plutôt que sur le résultat face à un adversaire de haut niveau.

À la veille du choc face à l’OM au Stade Vélodrome, Bruno Genesio, l’entraîneur du LOSC Lille, a fait le point sur son effectif et l’état d’esprit de son équipe. Le technicien a confirmé que Edon Zhegrova, récemment remis de blessure, sera disponible pour ce match et intégré au groupe, bien que des incertitudes demeurent sur d’autres joueurs. « Edon Zhegrova est disponible, il sera dans le groupe, mais on verra demain pour le reste. Pour les autres joueurs, tous ceux qui étaient dans le groupe en Coupe d’Europe sont disponibles. André Gomes, qui n’est pas qualifié en Coupe d’Europe, sera aussi dans le groupe. On a de moins en moins de joueurs blessés. Il manquera toujours Angel Gomes, Thiago Santos, Ethan Mbappé, Samuel Umtiti et Nabil Bentaleb, qui sont absents », a-t-il déclaré. Genesio a également souligné que son équipe se rapproche progressivement d’une situation plus optimale sur le plan physique avec de moins en moins de blessures à déplorer.

🎙️ B.Genesio : « Marseille, c’est un public, une ambiance, une équipe de Champions League. Ce sont des matchs qu’on aime jouer, difficiles. On est très motivés, excités, mais il faut aussi penser à ce qu’on souhaite, faire plus qu’au résultat. C’est une équipe performante, avec… pic.twitter.com/xMRUNPbqfp — LOSC (@losclive) December 13, 2024



En ce qui concerne l’ambiance du match à venir, l’entraîneur des Dogues a évoqué la ferveur qu’incarne le Stade Vélodrome et l’excitation de jouer dans un tel environnement. « Marseille c’est un public, une ambiance, une équipe de Champions League. Ce sont des matchs qu’on aime jouer, difficiles. On est très motivés, excités, mais il faut aussi penser à ce qu’on souhaite faire, plus qu’au résultat… », a-t-il ajouté. Genesio a mis l’accent sur l’importance de la préparation mentale pour son équipe, en insistant sur le fait que l’OM, avec son statut et son public passionné, reste une équipe redoutable, mais que Lille devra se concentrer sur ses propres objectifs de jeu plutôt que de se laisser submerger par l’importance du résultat.