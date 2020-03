Nouveau numéro de Débat Foot Marseille aujourd’hui pour faire tout le tour de l’actualité olympienne !







Benjamin Courmes et Mourad Aerts sont accompagnés aujourd’hui d’Emmanuel Barranguet (AFP Sports) et Byllel (Free Couch 4 Fans). Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours.

Le sommaire :

Avant-Match : OM – Amiens

Les Paris FCM

Gros Débat : Le retour de Michy, bonne idée ? Le retour de Michy, bonne idée ?

Petit Débat : Capitaine Bouna Capitaine Bouna

Bon visionnage !