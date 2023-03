Mercato OM : « Balogun ? J’aimerais surtout voir un Vitinha jouer… »

Auteur d’une très bonne saison avec Reims, Folarin Balogun intéresse de nombreux clubs dont l’OM, selon Ben Jacobs (journaliste CBS). Sur le plateau du DFM, notre invité Jérémy Bacchi (sénateur PCF des Bouches-du-Rhône) pense que recruter un nouveau 9 n’est pas la priorité.

Prêté cette saison, sans option d’achat, au stade de Reims par Arsenal, Folarin Balogun a marqué, à date, 17 buts en 26 matchs, toute compétitions confondues. Ses bonnes performances intéressent de nombreux clubs, comme l’OM mais aussi le Borussia Mönchengladbach.

ℹ️ Selon CBS 🗞️, l’#OM aurait manifesté son intérêt auprès d’Arsenal FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour Folarin Balogun 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. D’autres clubs européens l’apprécient fortement. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/IDWSEszDJA — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) March 13, 2023

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)