DFM : Décrassage Bordeaux – OM, le coup dur Thauvin, le non mercato et l’avant match OM vs ASSE…

Après le petit match nul 0-0 de l’OM à Bordeaux, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Marcel Dib avant le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi…







Benjamin Courmes est qui présente ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono. Au menu le décrassage de ce Bordeaux OM, les Paris, la mauvaise nouvelle Thauvin, le non mercato et l’avant-match ASSE vs OM. Marcel Dib nous livre son regard sur l’OM actuel…

Le Sommaire :

Décrassage : #FCGBOM

Les paris FCM

Gros débat : Thauvin, le coup dur !

Petit débat : Quels enseignements du non mercato hivernal ?

Avant match #FCGBOM

Bon visionnage !