Ce lundi, Football Club de Marseille vous retrouve en LIVE et dans son studio à 17h30 pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Mourad Aerts. Nous reviendrons sur la gestion des contrats jeunes avec comme invité Azir Said Mohamed Cheik. La braderie mercato et le Fair Play Financier sont aussi au programme !