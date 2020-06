Ce lundi, Football Club de Marseille vous retrouve en LIVE et dans son studio à 17h30 pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean Charles de Bono. Nous reviendrons sur l’ouverture du mercato français, l’avenir de Villas-Boas, Niang, mais aussi les nouveaux contrats avec comme invité Azir Said Mohamed Cheik. Enfin nous terminerons avec une revue d’effectif de la saison 2019/2020 avec les gardiens.