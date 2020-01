DFM : Le choc face à Rennes, L’OM a-t-il eu raison pour Lihadji? Sanson à vendre, inquiétant ?

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur et entraineur de l’OM Léon Galli, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol, et Benjamin Courmes. Au programme, le choc face à Rennes ce vendredi, le feuilleton Lihadji et l’inquiétude au niveau des finances de l’OM.







A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

– Avant Match : Rennes/OM : Les enjeux, quel onze olympien ?

– Le Gros Débat : Lihadji, l’OM a-t-il eu raison de stopper les négociations ?

– Le Petit Débat : Il n’y a plus d’argent… Sanson à vendre…. Inquiétant pour le mercato à venir ?

Bon visionnage !