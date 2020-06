Ce lundi, Football Club de Marseille était en LIVE et dans son studio pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Mourad Aerts. Les thèmes du jour étaient : mercato, Eyraud demande trop ? (Sanson, Sarr…) Plus que trois noms pour le prochain directeur sportif ? Niang finalement vers le Qatar ? Enfin, une revue d’effectif de la saison 2019/2020 avec les gardiens.