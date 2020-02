DFM : OM, les coups de pression de VILLAS BOAS et PAYET pour la C1, supporters, ASSE, Lyon, TFC…

Après l’importante victoire 0-2 de l’OM à SaintEtienne, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Hervé Bercane et Thierry Mode avant la réception du TFC ce samedi…







Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et nos invités. Au menu le décrassage de ce ASSE – OM (0-2), les paris, le coup de pression de Villas-Boas et Payet concernant la Ligue des Champions, le traitement des supporters à Saint-Etienne et l’avant-match OM vs TFC. Marcel Dib nous livre son regard sur l’OM actuel…

Décrassage #ASSEOM

Gros Débat : Payet / AVB LDC pas faire du tourisme

Petit Débat : Supporters à Saint Etienne

Avant match : #OMTFC

