Football Club de Marseille était en LIVE et dans son studio pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean Charles de Bono. Nous sommes revenu sur l’ouverture du mercato français, l’avenir de Villas-Boas, Niang, mais aussi les nouveaux contrats avec comme invité Azir Said Mohamed Cheik. Enfin nous avons terminé avec une revue d’effectif de la saison 2019/2020 avec les gardiens.