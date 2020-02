Di Meco donne une raison qui pourrait motiver Villas-Boas à rester à l’OM !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 à Lille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour Eric Di Meco, cet engouement autour de cette équipe peut pousser Villas-Boas a continuer l’aventure…

dailymotion_embed]//www.dailymotion.com/embed/video/x7rvhp8?autoPlay=1[/dailymotion_embed]

Ce dimanche, l’OM a battu Lille sur le score de 2-1 grâce à des buts de Benedetto et un CSC de Mandava. L’ancien défenseur marseillais Eric Di Meco a donné une raison de voir rester Andre Villas-Boas sur la Canebière la saison prochaine…

Un vélodrome plein peut pousser Villas-Boas a rester à l’OM — Di Meco

A LIRE AUSSI : LOSC – OM : Podium pratiquement assuré, du jeu lorsque ce fut nécessaire et de la confiance pour les attaquants…

« Il a un parcours particulier et peut partir à n’importe quel moment de l’OM s’il n’est pas d’accord avec les dirigeants, tout Marseille le sait. Par contre il y a des gens qui peuvent inverser la tendance c’est les supporters, car ce qu’il est en train de vivre cette année en faisait progresser son groupe et en créant un réel engouement. Ce qu’il s’est passé à Lille hier soir c’était énorme, un vélodrome plein avec de l’ambiance c’est ce qu’il peut pousser Villas-Boas a rester à l’OM. Quand tu passes dans ce club-là, tu ne peux pas l’oublier. Il est capable de replonger une année et de faire progresser cette équipe au niveau européen » Eric Di Meco – source : RMC