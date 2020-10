Di Méco interpelle les cadres de l’OM : « Un moment, tu l’as la figure ? T’as pas la honte ? « 

La défaite de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions contre l’Olympiakos a fortement déplu à Éric Di Méco. La légende marseillaise s’en est expliqué sur RMC…

« Il y a une autre dimension dont on parle peu et qui est pour moi importante. Ça fait 10 défaites de suite en Ligue des Champions. (…) Tu as trois joueurs de cette équipe qui étaient là sur la dernière campagne où on fait zéro point en Ligue des Champions. Record du monde. Honte pour le club, pour l’histoire du club et même pour moi. Quand on m’en parle, j’ai honte. Et là, tu vas à l’Olympiakos qui joue sans son public et qui est considéré comme une équipe de ton niveau voire peut-être moins. Puisque ce sont des mecs de Ligue 1 qui ne pouvaient même plus jouer en Ligue 1, ou qui sont à la retraite ou qui arrivent de Ligue 2 et tu sombres comme ça au bout de 60 minutes ? À un moment donné, tu l’as la figure ? La honte ? (…) Je suis désolé, les tauliers dans ce match-là, ils doivent montrer plus que ça. »

Éric Di Méco – Source : RMC Sport