Di Meco milite pour ce coach qui rêve d’entrainer l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a donné son sentiment sur le parcours du coach de Lille Christophe Galtier. Il aimerait voir ce dernier entrainer l’OM, un club qu’il rêve de diriger en tant que marseillais pure souche.

Galtier a été formé à Marseille et son rêve c’est d’entraineur l’OM — Di MEco

« Il est très intelligent dans sa manière de communiquer, dans sa manière d’entrainer et de gérer les joueurs. Il a été formé à l’OM, il a joué à l’OM, et son rêve c’est d’entraineur l’OM. Pour moi c’est la suite logique pour Christophe. Ou alors, c’est peut-être d’aller à l’étranger, mais pour ça il faut briller en coupe d’Europe. Si on met Zidane et Deschamps à part, c’est pour moi le meilleur entraineur français actuellement. » Eric Di Meco – Source RMC Sport 02/11/2020