DIALOGUE DE SUPPORTERS [THIERRY B AUDIBERT]

Voilà vé, nouveau test pour l’OM ce soir après celui réussi, validé, au moins en terme de résultat, face à Monaco dans le Vélodrome vide.

Pour le billet de cet avant-match où l’OM ira défier Rennes sur ses terres, vous noterez que je ne me suis pas pris la tête, voici pourquoi.



Il se trouve qu’il y a un pote breton dans ma sphère professionnelle, vivant depuis longtemps dans notre région, grand supporter du Stade Rennais, le genre à faire de gros déplacements quitte à se mettre à l’envers. Et Clément, c’est son prénom, est venu hier au soir me passer le bonjour par Messenger, où il nous arrive de temps en temps de converser pour des sujets aussi divers qu’un lieu de vacances, la librairie puisqu’on est dans ce métier, ou le foot. Le but de son appel n’était pas particulièrement le match, mais puisqu’on y était, nous avons noté chacun de notre côté, notre vision de celui de ce soir, à travers les perceptions de nos équipes respectives.

Ce qui suit, représente purement et simplement ce que nous avons écrit. Voilà qui peut aider à se faire une idée de la rencontre très importante devant laquelle les supporters de ces deux clubs seront réunis… chacun sur leur canapé.



Clément



« Hmmmmmm…

On a largement de quoi vous battre à mon avis.

Mais l’équipe a perdu énormément de confiance ces deux derniers mois en LDC.

Dommage d’ailleurs, parce qu’on a fait d’excellentes choses

Sans être aidés

Sincèrement

Mais bref

On bat Nice qui est dans le trou

C’était important

Vous êtes très compétitifs

Mais pas très spectaculaires

Il y a du mieux

Je pense que c’est ouvert

Difficile à dire

Le seul truc que je sais

C’est que si on améliore pas notre ratio frappes-but

On va perdre

On souffre beaucoup de ça

D’être tendres et inoffensifs

Si on veut gagner il faudra qu’une occasion sur deux rentre

Minimum

On retrouve Aguerd et Da Silva en charnière

Maouassa est vraiment de retour

Camavinga semble retrouver le rythme

N’Zonzi est toujours aussi bon

Doku progresse énormément

Il lui manque un but

Truffert peut jouer ailier avec efficacité et endurance

Niang a retrouvé le but à Nice

Il y a beaucoup de choses positives

Mais vous êtes plus tueurs

Moins consistant dans le jeu

Je pense

Bref

Voilà !



Et toi ?



Thierry



Je pense que nous avons une réussite insolente

Derrière on est solides mais c’est parce que soit Mandanda fait des miracles, soit l’adversaire ne parvient pas à concrétiser alors qu’il est en position.

Devant, on marque sur des erreurs défensives grossières, la Ligue 1

Benedetto est en train de revenir, point positif. Payet aussi, qui était suspendu au dernier match, donc il sera frais

Thauvin fait du Thauvin

Il cherche à claquer

Je pense qu’il est facile à surveiller

Le milieu prend son rythme de croisière, Rongier est à un excellent niveau depuis quelques matchs. Kamara fait une belle saison, et Villas-Boas devrait aligner Gueye qui s’avère être une excellente recrue avec beaucoup d’abattage et de clairvoyance même s’il n’a pas la classe de Camavinga… par contre il pourrait le prendre au marquage. Sanson est blessé, dommage parce qu’il était pas mal dernièrement. Sur les côtés, Amavi revient de blessure mais il sera frais, Sakaï commence à fatiguer. Je pense que nous allons finir par prendre une raclée un de ces jours, parce que je trouve qu’on s’en sort trop bien à chaque fois en Ligue 1, et j’ai peur que nos joueurs commencent à se penser imbattables.

Si vous marquez les premiers, vous gagnerez le match sans problème, on ne sait pas attaquer. Mauvais dans le dernier et même l’avant-dernier geste. Par contre, si vous butez sur notre défense renforcée, notre milieu discipliné dans les tâches défensives, attention, on a des joueurs capables d’un coup de patte mortel à tout moment.

Donc, je pense que vous allez gagner si vous nous rentrez dedans et que vous nous poussez à la faute.

L’OM fait toujours une ou deux erreurs qui peuvent coûter cher.

Si par contre, nous marquons les premiers et qu’on reste bas, alors ça devient difficile de passer. Et quand l’adversaire s’use, on est dangereux.

Voilà ! ».



Prolongation



Le dialogue allait en rester là, mais voici que nous apprenons plus tard que Gomis, le gardien rennais, est obligé de déclarer forfait. Je recontacte alors l’ami Clément.



Moi : « Il est bon, votre 2e gardien ?

Clément : Meilleur que Gomis au pied, il parle plus, âme de leader, même sur le banc on l’entend tout le temps, je le trouve faible sur les sorties aériennes, donc danger sur corner et coup-franc. Il dégage plus de sérénité mais globalement je préfère Gomis quand même… en valeur pure…

Moi : Ah… sur coups de pied arrêtés, on est bons…

Clément : On prend peu de buts sur ces phases, Aguerd et Da Silva règnent totalement.

Moi : Et Turpin, c’est bon pour vous ?

Clément : Plutôt, oui !… »



Rendez-vous pour nous tous, supporters rennais et marseillais ce soir. Nous prenons les trois points quelle que soit la manière. Et je pense que Clément aussi.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert