Mercato OM – Dib : « Kamara si tu le vends, il faut le vendre cash »

Le média Calcio Mercato Web a sorti une information mercato très surprenante. En effet, il y aurait la possibilité de voir un échange Kamara – Higuain. Notre invité de l’apéro mercato Marcel Dib, ne semble pas enchanter par cette rumeur…

L’ancien joueur marseillais Marcel Dib a réagit à cette improbable rumeur d’un échange Kamara vs Higuain + 10M€:

Kamara si on le vend, on le vend cash– dib

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Echange Kamara – Higuaín, Kusiaev 1ere Recrue ? Gueye, Dia…

« L’échange Kamara – Higuain pour moi ce n’est pas une affaire. Kamara si on le vend, on le vend cash, et après on achète tout ce qu’on veut et on se fait prêter qui on veut. Il faut mettre le chèque sur la table, c’est un bon jeune avec un bel avenir. Nous quand on achète un joueur on paye, donc les clubs qui veulent Kamara ils doivent payer. Après on pourra discuter avec Higuain pour un prêt. Même si l’argentin c’est un bon joueur, avec une belle carrière, et pour un an c’est bien. » Marcel Dib – Source: Apéro Mercato (18/06/2020)