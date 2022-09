Dieng de retour, le calvaire de Konrad et le mea culpa de Veretout… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche: Dieng rejoue enfin, Konrad lui ne joue plus, et Veretout juge son début de saison.

OM: Le retour de Bamba Dieng !

Mis au placard depuis plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a de nouveau joué au football avec le Sénégal…

Si Bamba Dieng était bien dans le groupe contre Rennes, il a une nouvelle fois du prendre place dans les tribunes du Vélodrome. Mais cette fois, le Marseillais a enfin joué avec son équipe nationale, en entrant à une demi heure du coup de sifflet final. Le Sénégal s’est imposé 2-0 en match amical face à la Bolivie au stade de la Source à Orléans.

OM: Konrad de la Fuente n’y arrive pas…

Prêté à l’Olympiakos cet été, Konrad De la Fuente espérait obtenir du temps de jeu. Mais les choses se compliquent pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui n’est plus dans le groupe du club grec…

Non seulement l’ailier américain n’a pas encore été décisif avec l’Olympiakos, malgré deux titularisations en championnat et deux entrées en jeu en tour préliminaire d’Europa League, mais il n’a pas non plus été inscrit sur la liste du club grec devant disputer les poules de l’Europa League. Lords du dernier match de championnat, il n’était même pas sur la feuille de match… De quoi s’inquiéter pour l’avenir de l’Américain.

« Je suis très heureux d’être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l’Olympiakos et je savais également qu’il y avait de supers fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu’ils veulent qu’ils viennent ici. Je préfère jouer ailier gauche, je suis plutôt rapide avec de la technique et bon en dribbles. (…) J’espère que l’on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux ! » Konrad De La Fuente – Source Olympiakos

OM: Veretout critique son début de saison…

Recrue estivale de l’OM, Jordan Veretout est loin d’être le Marseillais le plus en vu lors de ce début de saison. L’ancien Nantais est conscient de cela…

Arrivé à Marseille cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’est vite imposé comme un titulaire en puissance dans le système d’Igor Tudor. Souvent associé à Valentin Rongier au milieu de terrain, Veretout a participé à toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison. Malgré tout, il concède un début de saison très moyen :

Ce n’est pas encore suffisant– Veretout

« En effet, ce n’est pas encore suffisant. Je sais que je suis capable de beaucoup plus. Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile et quand tu sais que tu as la possibilité de partir, ta préparation est différente. Même si tu essaies de rester concentré, dans ta tête ça cogite et la préparation tu ne la fais pas normalement. Je me rappelle mes premiers matchs à Marseille, je finissais avec des crampes ce qui ne fait pas partie de mes habitudes. C’est en jouant les matchs que l’on récupère tout ça. Je veux prendre plus de responsabilités. Savoir casser les lignes comme je sais le faire, me projeter un peu plus offensivement aussi, même si le schéma est difficile pour nous les milieux, car on doit attaquer et beaucoup défendre aussi, on doit faire la jonction entre la défense et l’attaque. Je pense que l’on fait un gros boulot au milieu, mais il faut aussi essayer de trouver ces passes vers l’avant pour mettre nos attaquants en bonne position. Lors du dernier match de L1, je fais la passe à Matteo. Je suis aussi capable de faire des passes décisives, marquer des buts. C’est là-dessus que je dois élever mon niveau de jeu. » Jordan Veretout— Source: Goal (25/09/22)