Dieng et Gueye en finale de la CAN ! L’attaquant de l’OM Dieng de nouveau buteur !

Le Sénégal s’est qualifié ce mercredi pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations en s’imposant face au Burkina Faso (3-1). L’attaquant de l’OM Bamba Dieng a inscrit son deuxième but lors de cette compétition. Les Lions de la Téranga retrouveront le Cameroun ou l’Egypte.

Grâce à des buts d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Sadio Mané, le Sénégal on battu le Burkina Faso en demi-finales de la CAN ce mercredi soir (3-1). Comme en 2019, les Lions de la Teranga joueront la finale.

Titulaire pour la première fois dans la compétition, l’attaquant olympien Bamba Dieng a inscrit le but du 2-0, son deuxième dans cette CAN après celui en huitièmes face aux Cap-Verdiens.

« L’atmosphère est très bonne. Honnêtement, je n’ai jamais vu un groupe comme ça. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c’est le meilleur groupe que j’aie connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté, » a expliqué Abdou Diallo après la qualification de son équipe.