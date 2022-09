OM : Dieng ou Suarez ? De Bono choisit son camp !

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 19 septembre. Jean-Charles De Bono est une nouvelle fois revenu sur la mise à l’écart de Bamba Dieng et estime qu’il pourrait apporter beaucoup plus que Luis Suarez à la pointe de l’attaque marseillaise.

La rentrée de Luis Suarez contre Rennes ce samedi ne va pas faire disparaître les critiques sur l’ancien buteur de Getafe. Après une entrée décevante en Ligue des Champion contre Francfort, le colombien n’a pas su apporter de solution ce dimanche en championnat contre le Stade Rennais. Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono regrettait que Tudor continue de préférer Luis Suarez à Bamba Dieng. Il estime que l’international Sénégalais pourrait apporter beaucoup plus sur le front de l’attaque que son coéquipier.

À LIRE AUSSI : Mercato : Après avoir recruté deux joueurs de l’OM, l’Olympiakos vise deux anciens entraineurs !

« Sur le banc de touche, tu peux mettre Dieng et le faire entrer 10 minutes. Il ne sera pas fatigué et pourra surprendre les défenses adverses par sa vitesse et son culot. On sent qu’il a les nerfs, il boue de ne pas avoir joué la moindre minute depuis le début du championnat. Je pense que si Tudor le met sur le banc de touche, quand il va rentrer ça va être une explosion au fond de lui. Il va peut-être faire tout et n’importe quoi mais au moins il va provoquer. J’ai eu la chance de faire partie d’un vestiaire, d’évoluer avec de très grands joueurs. Il y a des joueurs qui ont un mental d’acier et qui sont capables de surmonter tout ça. C’est un joueur qui peut se surpasser. On ne connaît pas encore ses limites. Il a des qualités extraordinaires. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)

« Luis Suarez ? Je ne comprends pas les gens qui le défendent… »

La Muge est lui aussi revenu sur le rendement de Luis Suarez à Marseille. Il ne comprend pas les supporters qui continuent à le défendre et estime qu’il n’a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions.

« Son a eu un ballon dans la profondeur, ça donne un carton rouge pour l’OM, ça va très vite. Je ne veux pas m’acharner contre lui mais Luis Suarez tu ne peux pas le servir dans la profondeur. Il a une caravane. C’est ça la différence entre l’OM et Tottenham. Si tu avais un attaquant international de niveau Ligue des Champions, ça pourrait créer des occasions de buts ou un carton rouge. À part leurs deux attaquants, Tottenham est assez faible. Je ne pense pas qu’ils seront champion en Angleterre. Je ne pense même pas qu’ils seront dans les quatre premiers. Seulement, ils ont des joueurs de qualités comme Richarlison qui peuvent faire la différence sur une action. L’OM a fait un match très sérieux dans l’animation offensive mais il n’y a pas la qualité pour finir les actions. Si on regarde bien le match de Suarez, il ne fait pas beaucoup d’appels, il reste statique. Il a eu un ballon dans la profondeur à négocier, il s’est fait prendre de vitesse par le défenseur de Tottenham. Je ne comprend pas les gens qui le défendent. Il n’a pas servi à grand-chose dans l’animation offensive. En Ligue des Champions, on se doit d’avoir un attaquant de top niveau. Il sera peut-être efficace en Ligue 1 mais en Coupe d’Europe c’est trop léger. » Le Muge – Source : Football Club de Marseille (08/09/2022)