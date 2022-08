Dieng ouvert à une prolongation ? Sanchez absent contre Nantes ? Pas simple pour Bailly… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Bamba Dieng finalement ouvert à une prolongation ? Alexis Sanchez touché et incertain contre Nantes demain ? Ça se complique pour Eric Bailly à l’OM ?

Mercato OM : Dieng est « ouvert à une prolongation »

Clairement poussé vers la sortie, Bamba Dieng ne lâche pas. L’international sénégalais veut rester à l’OM et n’est pas fermé à l’idée de prolonger son contrat…

Alors que Tudor le considère comme son 5e voire 6e choix, Bamba Dieng est proposé un peu partout en Europe. Pour autant le joueur ne veut pas partir. Selon l’Equipe, l’OM n’a pas reçu d’offres concrètes ni de Lorient, ni de Nice, ni d’Angleterre. Pablo Longoria ne veut pas entendre parler d’un prêt, solution privilégiée par le FCL par exemple.

Dieng veut rester à l’OM

Le quotidien sportif précise que « beaucoup d’intermédiaires le proposent en Premier League en appelant directement les clubs » et que « l’entourage du joueur converse avec le directeur technique David Friio, son seul contact à la direction du club depuis la mise à l’écart du joueur lors de la préparation estivale. »

Malgré cela Bamba Dieng veut s’imposer à l’OM et « se montre ouvert à une prolongation » même si « il n’a eu aucun retour, pour l’instant. »

Interrogé dans les colonnes de La Provence, l’agent de Bamba Dieng, Seydou Bocar Seck avait réaffirmé la volonté de son joueur de rester à Marseille malgré la volonté des dirigeants de se séparer de lui.

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck – Source : La Provence (01/08/22)

OM : Alexis Sanchez touché et incertain face à Nantes ?

Hier en conférence de presse, Igor Tudo a affirmé que son groupe été complet pour la réception du FC Nantes. Cependant, une incertitude existe autour de la participation d’Alexis Sanchez…

Igor Tudor a expliqué jeudi en conférence de presse d’avant match que son groupe était complet. Le coach précisant même que Pau Lopez s’était entrainé normalement cette semaine. Si le portier espagnol pourrait faire son retour dans les cages olympiennes, un doute existe autour d’Alexis Sanchez…

Lopez de retour

En effet, l’Equipe explique que l’international chilien « n’était pas sur la pelouse de la Commanderie lorsque les joueurs marseillais sont sortis pour l’entraînement collectif vers 19h30. (…) On ne connaît pas la nature du pépin physique de Sanchez, qui avait commencé la séance collective la veille. Mais lors de cette mise en place mercredi, l’ancien joueur de l’Inter Milan avait dû sortir prématurément, visiblement touché. »

Sanchez incertain ?

Sans sa recrue phare, Tudor a décidé de faire appel à Bamba Dieng, alors qu’il se trouvait à part avec Salim Ben Seghir, c’est Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais a du coup participé à cette opposition et a même marqué sur un de ses premiers ballons.

