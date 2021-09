Dieng prolongé, Hwang toujours pisté, et l’agresseur de Payet jugé… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Dieng proche d’une prolongation, Sampaoli apprécie Hwang, et le supporter niçois prend cher…

OM: Cette révélation du début de saison proche de prolonger ?

Révélation de ce début de saison, Bamba Dieng a déjà marqué trois buts en Ligue 1. Une performance encourageante pour un attaquant de 20 ans qui connait sa première expérience du haut niveau, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille…

Il est celui qui a inscrit les deux buts victorieux de l‘OM face à l’AS Monaco, et l’ouverture du score contre Rennes dimanche dernier. Cheikh Bamba Dieng est au cœur de toutes les attentions. Alors qu’il a signé un contrat de trois ans en juin dernier, il pourrait prolonger d’une ou deux saisons, avec une revalorisation salariale à la clé, selon L’Equipe. En interne, on explique que le l’attaquant du moment « a acquis un nouveau statut, c’est mérité ».

Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’est même enflammé à son sujet en le comparant à une ancienne gloire marseillaise. En effet, selon El-Hadji Diouf, il y a des similitudes avec Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba– Diouf

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)

On le savait capable de réussir de telles prouesses – Bocar Seck

Initialement prévue vendredi, la rencontre entre son représentant Bocar Seck et les dirigeants de l’Olympique de Marseille concernant une prolongation de contrat s’est finalement tenue mardi dernier . Bocar Seck a confié à travers un entretien téléphonique accordé à APS, que cet échange portait notamment sur une revalorisation salariale du joueur et une prolongation du contrat.

« Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi, devait se tenir vendredi dernier. Il pourrait prolonger d’un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociations. Franchement ça n’a rien à voir et aussi bien à l’OM que nous ses proches, on le savait capable de réussir de telles prouesses. Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c’est sûr que ça attire les regards mais ce n’est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre. C’est vrai que certains supporters de l’OM se demandent encore où les dirigeants sont allés le prendre. » Bocar Seck – Source : APS (16/09/2021)

Mercato: L’OM va repasser à l’attaque cet hiver pour ce buteur ?

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato ambitieux cet été. Pourtant, Jorge Sampaoli n’a pas eu la doublure en pointe qu’il espérait. Le club olympien pourrait revenir à la charge pour cet attaquant ciblé…

En l’absence de Milik blessé, c’est Bamba Dieng qui fait l’intérim en pointe, et de très bonne manière. A la fin du mercato estival, Jorge Sampaoli souhaitait pourtant recruter un attaquant. Le nom de Hwang était revenu avec insistance, une offre de 6 millions d’euros a même été transmise aux Girondins de Bordeaux, d’après les informations de l’Equipe. Une proposition rejetée par l’écurie française, qui réclamait le double, soit 12 millions d’euros. Le profil du buteur coréen plait particulièrement au coach de l’OM, ainsi les dirigeants marseillais pourraient revenir à la charge dès cet hiver…

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)

En effet à quelques jours de la fermeture du dernier mercato estival, le coach argentin espérait récupérer encore 4 recrues, il en a eu une en la personne d’Amine Harit…

4 à 5 recrues étaient attendues par Sampaoli en fin de mercato estival 2021…

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

OM: L’agresseur de Payet prend cher !

L’homme accusé d’avoir envahit la pelouse lors des incidents à Nice, pour agresser Payet, était jugé ce mercredi. Le procureur de la République n’a pas fait de cadeau au supporter niçois…

Le procureur de la République a requis un an de prison ferme dont six mois de sursis à l’encontre de l’agresseur de Dimitri Payet, d’après RMC. La décision finale interviendra le 30 septembre prochain.

Le Niçois s’est excusé et regrette son geste. Pour rappel, le match entre l’OM et Nice est a rejouer sur terrain neutre le 27 octobre à 21h…

« Je suis entré sur le terrain, j’ai mis un coup de pied, puis un joueur de Nice m’a repoussé, je suis revenu en tribune Je pensais avoir touché Gerson, mais après coup en voyant les images, je touche apparemment Dimitri Payet. Je ne cautionne pas les jets de bouteilles. J’ai réalisé en tribune, quand j’y suis retourné, que j’ai fait n’importe quoi. (…) J’aimerais m’excuser auprès des enfants, des familles qui étaient au stade ou devant la TV. Ce geste n’a rien à faire sur un terrain de football. » L’agresseur de Payet— Source: RMC