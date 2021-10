Dieng sélectionné, le mea culpa de Sampaoli, et la colère de Longoria… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Dieng appelé avec le Sénégal, Sampaoli s’exprime sur Gerson et Longoria furieux…

OM: Bamba Dieng récompensé !

En l’absence de Milik, c’est Bamba Dieng qui a assuré l’intérim, et de très belle manière. Buteur à trois reprises, il se voit récompensé ce vendredi…

Bamba Dieng vient d’être appelé en sélection nationale du Sénégal par Aliou Cissé, pour affronter la Namibie le 6 et 10 octobre, en compagnie de l’ancien marseillais Bouna Sarr. Une très belle récompense pour l’attaquant qui pourrait aussi prolongé son contrat avec l’OM, avec une revalorisation salariale à la clé.

📝 Voici la liste des joueurs convoqués par 𝗔𝗹𝗶𝗼𝘂 𝗖𝗜𝗦𝗦𝗘́ pour la double confrontation face à la Namibie comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la CDM ! 🇸🇳 🎨 : @DaGraph Vos avis ? pic.twitter.com/3TV1u2RMsS — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🦁 (@JoueursSN) October 1, 2021

𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 appelé avec le Sénégal 🇸🇳🔥 Quelle récompense pour notre 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟭𝟮 auteur d’un gros mois de Septembre 👏 pic.twitter.com/TeqscRGvIU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2021

Alors qu’il toucherait actuellement 4000 euros par mois, il pourrait voir son salaire multiplier par 10…

« Bamba Dieng fait de belles choses à Marseille en ce moment. Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros. Il a récemment prolongé son contrat de trois ans. Avec 4 000 euros la première saison, 5 000 la deuxième, 6 000 la troisième. S’il fait fois dix sur son salaire actuel, il serait bien content. Il y a des négociations avec l’OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n’ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l’OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique’. Pour l’instant, son salaire n’est pas à la hauteur. Mais il fait le taff, et le reste viendra après. » Florent Germain— Source: RMC (21/09/21)

OM : Sampaoli fait son mea culpa pour Gerson

Avant le déplacement à Lille, Jorge Sampaoli était au centre RLD afin de participer à la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Le coach a été interrogé sur les débuts mitigés de Gerson, il estime que le milieu de terrain brésilien doit participer plus au jeu. Cependant, il précise que c’est la responsabilité du coach si l’ancien de Flamengo n’est pas encore au niveau…

C’est de la faute de l’entraineur si Gerson n’est pas encore au niveau — Sampaoli

« Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

#Sampaoli: « Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 1, 2021

Ancien milieu de terrain relayeur marseillais, Benoit Cheyrou a donné son avis sur l’ancien élément de Flamengo :

Gerson est un vrai numéro 8– Cheyrou

« Gerson est un vrai N.8. Dans ce contexte, on est à l’aise face au jeu et au but adverse. Dans le système de Sampaoli, je le trouve trop souvent trop haut sur le terrain, même s’il s’agit sûrement de consignes du coach. Quand tu es N.8 à la place de Gerson et que tu es par moments face au but adverse, tu peux te mettre en valeur en t’appuyant sur un avant-centre, en combinant avec lui, en lui faisant des passes en profondeur. » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)

OM – Galatasaray : L’énorme colère de Longoria

L’OM n’a pas pu faire mieux que match nul (0-0) ce jeudi face Galatasaray. Globalement dominateur, les hommes de Jorge Sampaoli auraient pu se voir accorder un pénalty. L’arbitre en a décidé autrement, ce qui a rendu fou le président Longoria…

Mattéo Guendouzi semble subir un léger contact dans la surface de réparation turque. Alors que l’arbitre avait pris la décision d’accorder le pénalty à l’Olympique de Marseille, il s’est rétracté après consultation de la VAR. Mécontent, le président Longoria s’est rendu sur la pelouse à la fin du match pour avoir une explication de texte avec l’arbitre…

Pablo Longoria semble fou de rage après l’arbitrage !!! #OMGAL pic.twitter.com/Q0Dbf7dHxM — Constant Wicherek (@Stickwic) September 30, 2021