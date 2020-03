Discipline : Déjà un gros absent pour OM – PSG… + le coach ?

L’Olympique de Marseille a perdu plus que deux points hier soir face à l’Amiens SC…

En effet, en plus d’avoir concédé un penalty, Jordan Amavi avait été averti à la 16′ pour un tacle dangereux. Un jaune mérité qui devrait lui faire rater la réception du Paris Saint-Germain au Vélodrome dans deux semaines.

Le latéral gauche olympien a écopé de trois cartons jaunes (1 contre Lille, 1 contre Nantes et celui d’Amiens) sur les quatre derniers matches !

Enfin, peut-être encore plus embêtant l’entraîneur marseillais, André Villas-Boas pourrait bien également rater le clasico après avoir été expulsé par Mr Letexier en après-match. Rude soirée donc…





« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre »

« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre. Je pensais qu’il y avait faute sur Valère Germain (juste avant le but) mais il n’y avait pas faute. Le penalty, je pense que c’est une mauvaise décision de la personne qui est sur la VAR, qui n’a pas fait son travail. De toute façon, il y a des opinions diverses sur le sujet, je dois les respecter. Mon rôle est de respecter les arbitres et de ne pas en faire trop même si je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d’Amavi. Si on a une assistance vidéo millimétrique pour dire que Guirassy n’est pas hors jeu, on doit avoir un appel du VAR pour au moins regarder l’image. (…) Je vous le dis sincèrement, je pense que je me suis raté sur les changements. Parce que j’ai changé un peu la ligne défensive et j’en avais pas besoin. Mais juste avant ce changement, Bouna avait pris un coup et j’ai décidé de le changer. Ce n’est pas la faute de Sakai bien évidemment ni Thauvin ni Lopez, c’est ma responsabilité. J’ai fais ce choix-là parce que Valère était bien et il est important sur les coups de pieds arrêtés. L’autre jour, j’ai changé la zone contre Nîmes sur coup de pied arrêtés et le deuxième but de Nîmes est arrivé là-dessus. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse d’après-match