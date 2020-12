Discipline OM : Première mauvaise nouvelle de l’année pour Villas-Boas

L’Olympique de Marseille reprendra le championnat le 6 janvier 2021 par un déplacement compliqué à La Mosson. Et il faudra faire sans l’un de ses cadres pour André Villas-Boas…

En effet, c’était attendu, ça a été confirmé officiellement par la LFP, Valentin Rongier sera suspendu pour le match face à Montpellier en raison d’une accumulation de cartons jaunes lors des dix dernières rencontres de Ligue 1.

#OM Commission de discipline LFP : confirmation que @Valrongier28 est suspendu pour le match #OMMHSC du 6 janvier pour trois cartons jaune en moins de dix matchs.

Michel Der Zakarian lui aussi est suspendu de banc de touche et de vestiaires d’arbitres. @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/10ZftQHpte — Karim Attab (@karimattab1) December 30, 2020

C’est quelque chose d’historique pour l’OM — Villas-Boas

#VillasBoas : « C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité, aussi dont l’OM prend des cartons. Il manque d’explications… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2020

« On a demandé de voir qu’il y a eu une faute technique au niveau des échanges avec la VAR et l’arbitre. On est déçu de l’arbitrage des choix de l’arbitre, de la quantité de cartons jaunes reçus. C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne directrice. Ce n’est pas le cas dans la manière dont l’OM est sanctionné au niveau des cartons. C’est quelque chose d’historique pour l’OM, avec différents joueurs et différents coachs. Il y a un gros écart dans ce type de statistiques avec d’autres clubs. et c’est toujours contre l’OM » – André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (18 décembre 2020)