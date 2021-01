Discussions pour un jeune espagnol, un attaquant de la Fiorentina comme plan B, Chabrolle en Ligue 2… Les 3 infos OM ce de mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au menu ce mardi: Discussions entamées pour un jeune latéral droit espagnol, un attaquant de la Fiorentina comme plan B, L’OM laisse filer gratuitement un Chabrolle en Ligue 2.

Mercato OM : Discussions entamées pour un jeune latéral droit espagnol ?

Ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a affirmé qu’il comptait discuter avec la direction et Frank McCourt pour voir ce qu’ils pourront faire cet hiver. « je ne mettrais pas de pression sur la direction. Tout le monde sait que nous sommes limités sur le mercato avec la crise que tout le monde traverse. On a déjà beaucoup de mal avec la faillite de Mediapro… On ne pourra pas trop dépenser et c’est logique. Je ne vais pas mettre trop de pression sur la direction. On ne cherche pas seulement un attaquant, il y a d’autres postes aussi. Latéral gauche ou droit? Peut-être oui… », a ainsi indiqué l’entraîneur olympien.

L’OM a en effet besoin de doubler le poste occupé par le seul Hiroki Sakai. Selon Sky Sport Italia, le club marseillais aurait ciblé le joueur espagnol de la Fiorentina Pol Lirola (23 ans).Les dirigeants auraient même contacté ceux de la Viola pour proposer un prêt avec option d’achat de l’Espagnol.

Petite précision intéressante : « Pablo Longoria était à la Juve lorsque le club turinois a envoyé Pol Lirola en prêt à Sassuolo, puis l’a vendu au club de la famille Squinzi », indique le journaliste de RMC Sport spécialiste du football italien, Johann Crochet sur son compte Twitter.

Mercato OM : Un attaquant de la Fiorentina comme plan B

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confirmé ce lundi en conférence de presse que l’OM travaillait actuellement sur le dossier Milik, mais que celui-ci était toutefois complexe. Le club marseillais explore ainsi en parallèle d’autres pistes. Selon le quotidien sportif l’Equipe l’une d’elles mènerait à Christian Kouamé (23 ans).

D’après les informations du quotidien sportif cette option ne serait toutefois pas prioritaire L’avant-centre ivoirien de la Fiorentina compte 16 apparitions cette saison sous le maillot de la Viola (1 but). Il avait été recruté pour 11 millions d’érosion en 2018.

« On est sur de nombreux de dossiers, indiquait AVB hier au site du dossier de l’attaquant tant recherché. C’est une position que l’on cherche, Milik n’est pas l’unique option, mais peut-être la plus dure à gérer, à faire, car c’est un joueur important. On a montré un intérêt, mais nous ne sommes pas en discussion trop avancée avec le club ni avec le joueur, pour que ça puisse se faire. C’est seulement un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne ».

MERCATO : L’OM laisse filer gratuitement un jeune pro vers la Ligue 2

Cette saison André Villas-Boas n’a plus beaucoup de place pour les jeunes. Le coach portugais disposait d’un effectif plus court lors de son arrivée et avait donc dû lancer plusieurs éléments du centre de formation. C’était le cas du jeune Florian Chabrolle auteur de plusieurs entrées remarquées lors des matches de préparation. Le milieu de terrain de 22 ans avait finalement participé à deux matchs lors de la saison 2019/2020. Laissé à la disposition de l’équipe de National 2, ce dernier cherchait une porte de sortie, il devrait rejoindre la Corse…

En effet, selon Foot Mercato, l’OM va libérer dans les prochaines heures Florian Chabrolle. Le joueur pourra donc s’engager avec le club de son choix alors qu’il lui resté 6 mois de contrat avec son club formateur. Il devrait s’engager dans les prochains jours avec l’AC Ajaccio, actuel 14e du classement de Ligue 2. Bonne chance à lui…