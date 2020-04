Disparition de Pape Diouf : La vive émotion de Jean Charles De Bono…

Suite à la brutale disparition de Pape Diouf mardi soir, notre rédaction a décidé de vous proposer un DFM spécial dédié à sa mémoire. Notre consultant, Jean Charles De Bono a eu du mal à retenir son émotion suite à cette terrible nouvelle…

Présent dans ce DFM spécial dédié à Pape Diouf, Jean Charles De Bono qui l’a connu à l’OM nous a glissé quelques mots sur sa difficile soirée de la veille quand il a appris la disparition de cet homme hors du commun…

J’étais en larmes, cet homme a été un personnage important dans ma vie — De Bono

« J’ai appris ça hier soir, j’étais en train d’échanger avec Mathieu Valbuena et Rod Fanni et on se disait que suite à l’admission de Pape Diouf en réanimation il devait arriver sur Nice dans la soirée. Malheureusement cela n’a pas été le cas. On a appris la mauvaise nouvelle, on étaient effondrés. J’étais en larmes, cet homme a été un personnage important dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses pour moi quand j’étais jeune joueur, ensuite au club mais aussi au football. On déjeunait ensemble et on parlait de tout. C’etait quelqu’un de très attaquant qui m’a énormément marqué… » Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille

