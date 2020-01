Disparition Sala : Le vibrant hommage rendu par Rongier

Disparu en mer il y a 1 an alors qu’il était parti pour rejoindre la Premier League, l’accident d’Emiliano Sala avait choqué le football français. Valentin Rongier, son ancien coéquipier, aujourd’hui à l’OM, revient sur cette tragédie…

Valentin Rongier s’est confié au quotidien local La Provence, un an après le terrible accident et la disparition de l’attaquant argentin Emiliano Sala. Un bel hommage de l’ancien capitaine du FC Nantes…

Personne n’a oublié ce jour-là. Impossible! — Rongier

« Avec ‘Emi’, tu ne peux pas avoir de mauvais souvenirs. A chaque fois qu’on le taillait, il le prenait mal car il était hyper susceptible. Deux minutes après, il rigolait et il te vannait. On aimait bien le piquer. (…) Personne n’a oublié ce jour-là. Impossible. Tu ne peux pas. On était tous ensemble. On ne réalisait pas ce qui se passait. Tu comprends un peu, tu ne veux pas y croire. T’es sur le téléphone, t’attends qu’untel appelle untel pour dire ce qui se passe…. Ce mec avait tout le temps le sourire, c’était un gros bosseur qui détestait perdre. J’adore les mecs comme ça. (…) En dehors, c’était un top mec. Vraiment. » Valentin Rongier – Source: La Provence