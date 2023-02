Djellit a une explication sur la blessure de Neymar qui l’empêchera de jouer face à l’OM !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Cependant, Neymar ne devrait pas participer à cette rencontre après une blessure. Nabil Djellit a apporté son explication !

Lors de la rencontre face au LOSC dimanche dernier, Neymar est sorti sur blessure. L’international brésilien s’est mal repris sur sa cheville et est sorti sur civière. Une blessure qui l’éloignera forcément de la rencontre face à l’Olympique de Marseille qui aura lieu ce dimanche au Vélodrome. Nabil Djellit était au micro d’Europe 1 et a livré sa théorie sur l’absence du Brésilien.

Il était plus jeune. Les impacts et les effets des coups étaient moindres. De toute façon, au FC Barcelone, il était dans un collectif qui était d’un autre niveau et psychologiquement, il était plus heureux là-bas. Même s’il nous dit que tout va bien ici du côté de Paris. Comme dans la vie, au bout d’un moment tu payes l’addition. Sa reprise d’appui, si sa cheville n’a pas été massacré sur les cinq dernières années, sur cette reprise, il y a des chances qu’il ne se blesse pas. Mais comme il est plus fragile, forcément, dès qu’il y a des déséquilibres, des reprises d’appui, il y a une distorsion, il y a moins de tolérance tout simplement. On ne peut pas remplacer certaines du corps chez Speedy, Noroto ou Midas. T’es rattrapé par la patrouille à un moment ! Je trouve cela fantastique que des gens disent que c’est une aubaine qu’il soit blessé. C’est de la science fiction. C’est vrai qu’avec Ruiz et Soler derrière, ça va vite compenser l’absence de Neymar… » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (20/02/23)

#Neymar #PSGLOSC 🩼 #Neymar, une blessure inévitable ? « Au bout d’un moment tu payes l’addition explique @Nabil_djellit. Il est plus fragile, son corps a moins de tolérance » pic.twitter.com/jnfgRgPSvO — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) February 20, 2023

Je pense que le match vs PSG sera beaucoup plus difficile — Di Meco

« L’OM a marché sur le PSG, ça veut dire que tu peux le refaire. Mais je pense que le match sera beaucoup plus difficile. D’abord, parce qu’il y a le retour de Mbappé. Du coup, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil. Et ensuite, quand tu l’as déjà fait une fois, tu te dis qu’en face ils ne vont pas courber l’échine une deuxième fois. Mais bien sûr que l’OM est en position idéale. Tu t’es qualifié contre le PSG en Coupe de France, tu es toujours à cinq longueurs en championnat. Et si tu gagnes ce match-là, tu reviens à deux longueurs avec des ambitions revues à la hausse. Et au pire, si ça tourne mal, tu es toujours en course pour tes objectifs de la saison » Eric Di Meco – Source : RMC (20/02/23)