Djellit désigne l’homme qui a (en partie) « flingué la saison de l’OM! »

L’OM s’est incliné face à Benfica hier soir (2-1) en Ligue Europa. Une défaite qui laisse cependant de l’espoir avant le match retour au Stade Vélodrome. Nabil Djellit a commenté ce match.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Benfica (2-1) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Le journaliste Nabil Djellit a commenté ce match via son compte X. « Encore Balerdi dans un mauvais coup… Apparemment l’Atletico Madrid est sur lui. Pourquoi pas le Real aussi. Comment fait-on pour ne pas siffler peno sur Aubameyang ? Monsieur Oliver a en partie flingué la saison de l’OM ! Pas si un mauvais résultat pour l »OM. Je les vois passer au retour. Peut-être aux tirs au but. »

Monsieur Oliver a en partie flingué la saison de l’OM !

Daniel Riolo s’est exprimé sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot. « L’OM ne s’en tire pas si mal tellement on pensait qu’ils allaient prendre l’eau. Mais il faut regarder devant. Dans ce secteur, l’OM est d’une pauvreté à part Aubameyang qui cache la médiocrité des autres. (…) Il n’y a pas de cohérence dans ce que propose l’OM dans le jeu. On ne comprend pas grand chose. C’est un peu du pousse ballon. Il n’y a pas vraiment de tactique. (…) sur la première période il y a presque un monde d’écart entre Benfica et l’OM et j’ai bien cru qu’ils allaient se faire déchirer car Benfica jouait sans forcer. (…) L’OM ne pourra gagner le retour que dans le combat, en mettant une grosse intensité physique. Il n’y a que comme ça qu’ils peuvent le faire. » a déclaré le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo.

