Djellit pointe du doigt deux titulaires de l’OM pour leur niveau face à Nice

L’Olympique de Marseille s’est écroulé hier après-midi en s’inclinant 3-0 face à l’OGC Nice. Une défaite qui fait dire à Nabil Djellit que l’effet de Sampaoli a peut-être déjà pris fin…

Opposés à Nice à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, les Marseillais avaient la possibilité de prendre une avance non négligeable sur ses principaux concurrents à la 5e place. Malheureusement l’OM a lourdement chuté sur le score de 3 buts à 0. Une contre performance qui n’a pas échappé à Nabil Djellit. Sur son compte Twitter, le consultant de La Chaîne L’Équipe a ciblé durant le match les joueurs responsables de cette déroute.

fin de l’effet sampaoli – djellit

Entre Nagatomo, Alvaro, Luis Henrique et Balerdi, Nabil Djellit ne loupe aucun olympien. Le problème est même plus profond selon lui, et remet déjà en cause le travail de Jorge Sampaoli…

Nagatomo, il n’a plus les cannes pour avaler autant de kilomètres. Joueur bloc bas au mieux et défense à cinq. #OGCNOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 20, 2021

Alvaro exposé et trop lent vs Gouiri et Kamara. #OGCNOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 20, 2021