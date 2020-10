Djéllit sort la sulfateuse après OM – City

L’OM n’a pas donné l’impression de vouloir contrarier Manchester City mardi soir et a encaissé un cuisant 0-3 dans un Vélodrome vide. Sur Twitter, le journaliste Nabil Djellit a remis en cause la présence du club olympien dans cette compétition…

Nabil Djellit estime que l’OM n’a rien à faire en Ligue des Champions suite à cette défaite 0-3 face à Manchester City. Le journaliste pointe du doigt la tactique et l’attentisme de Villas-Boas mais aussi la faiblesse globale de l’équipe marseillaise…

L’OM est démasqué… Les Marseillais n’ont rien à faire là — Djellit

« Sous pression, l’OM craque… 20 minutes, incapable de faire 3 passes vers l’avant. Et ce n’est pas un grand Manchester City… Quand on voit ce que propose le Borussia Monchengladbach face au Real Madrid… On se dit qu’en Bundesliga, l’OM ça finit deuxième partie de tableau outre-Rhin. En deux matches : 0 pts, 0 but. L’OM est démasqué… Les Marseillais n’ont rien à faire là. Villas Boas n’est pas responsable de la différence de niveau. Mais il s’est planté sur sa composition, et aussi de n’avoir rien tenté après l’ouverture du score… Ok… 2 tirs cadrés en 90 minutes… Faut arrêter de faire du social. C’est une équipe trop faible à ce niveau. »

Nabil Djellit – source : Twitter (28/10/2020)

