Djibril Cissé explique son nouveau rôle à l’OM

Attaquant de l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2008, Djibril Cissé a retrouvé le club marseillais. Il s’occupe d’aider Toifilou Maoulida et Phillipe Anziani dans la formation des jeunes attaquants de l’OM.

Passé par le club olympien entre 2006 et 2008, l’ancien attaquant a retrouvé l‘OM en septembre dernier. Toutefois, il n’est pas venu pour rechausser les crampons.

En effet, Djibril Cissé s’occupe désormais d’aider les jeunes attaquants du centre de formation olympien (des U16 jusqu’à la réserve). Il accompagne Toifilou Maoulida ainsi que Philippe Anziani dans la formation des joueurs marseillais.

Dans une interview accordée au média Booska-P, il est revenu sur son nouveau rôle :

J’ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs– Cissé

« A partir du jeudi matin, j’ai les attaquants de l’OM, des U16 jusqu’à la réserve en spécifique. C’est quelque chose qui me plait, je ne voulais pas forcément faire entraineur, ni quitter le football totalement. Entre 15 et 20 ans de football, ne pas partager mon expérience aux jeunes, ce ne serait pas honnête de ma part. J’ai eu de la chance de côtoyer des grands joueurs qui m’ont appris, donc j pense que c’est la moindre des choses de transmettre. » Djibril Cissé— Source: Booska P (01/11/21)

« Très fier de pouvoir aider les jeunes attaquants de l’Olympique de Marseille (des U16 à la réserve) avec Toifilou Maoulida et Philippe Anziani. » Djibril Cissé – Source : Twitter (09/09/2021)

Le voir avec l’écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas — Djibril Cissé

Il y a quelques mois, Djibril Cissé réagissait aux rumeurs envoyant Zinédine Zidane du côté de Paris au micro de la Chaîne L’Equipe. Le consultant, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, y verrait une forme de trahison pour la ville de Marseille où est né Zinédine Zidane…

« Que les gens soient contre l’arrivée de Zidane au PSG, ça ne me surprend pas du tout. Zidane est Marseillais, c’est peut-être un détail. Mais c’est quelque chose qui rentre dans la balance. Zidane est marqué Marseille. Il n’a jamais joué à l’OM, mais c’est un Marseillais. Le voir avec l’écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas… Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille. Après, ça reste le PSG, c’est une équipe dure à refuser. Mais même au niveau du tempérament, et quand on voit ce qui se passe au PSG, je ne pense pas que Zidane soit PSG-compatible. C’est vrai que Zidane pourrait être l’un des seuls coachs, avec Guardiola, qui pourrait prendre le pouvoir à Paris, mais même… » Djibril Cissé – Source : La Chaîne L’Equipe (04/06/21)