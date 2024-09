Djibril Cissé lâche « en tant que supporter de l’OM on ne pouvait pas rêver mieux »

L’arrivée de l’ancien milieu de terrain du PSG à l’OM Adrien Rabiot continue d’animer les débats. Dans l’Equipe de Greg, Djibril Cissé a pu s’exprimer sur ce choix du milieu de terrain.

À l’annonce dimanche soir d’un accord trouvé entre l’OM et Adrien Rabiot, les commentaires se sont multipliés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Notamment sur la chaîne l’Equipe, où l’arrivé d’Adrien Rabiot a beaucoup fait parler. Un ancien joueur de l’OM a également pu s’exprimer sur cette recrue de dernière minute, c’est Djibril Cissé. « J’étais content (de l’arrivé de Rabiot à l’OM), je me suis dit il a une sacrée paire, mais très content. Titulaire indiscutable en équipe de France, en tant que supporter de l’OM on ne pouvait pas rêver mieux. C’est un super joueur qui était dans un super club, le Juventus de Turin. C’est une super affaire en plus, gratuitement, que demande le peuple. »

🚨 Arrivée de Rabiot à Marseille 🚨 🗣️ @DjibrilCisse : « Je me suis dit : il a une sacrée paire de signer à l’OM ! »#EDG pic.twitter.com/9CuGYXjDrg — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 16, 2024

A lire aussi : Ex OM : « A 15 ans je voulais tout arrêter »