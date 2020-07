Voici le nouveau numéro du « Journal des bonnes nouvelles »extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » de ce lundi 6 juillet 2020. Au programme : le passage réussi devant la DNCG et les garanties apportées par McCourt, la signature de la première recrue Pape Gueye, l’arrivée du Head of Business et enfin le petit clin d’ouil à Grégory Sertic. A voir en images ci-dessous :

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 06 juillet 2010 ci-dessous