Dopage : Un autre adversaire de l’OM en finale de Coupe d’Europe suspecté !

Après Parme, c’est le FC Valence qui est soupçonné de dopage lors de sa victoire face à l’OM de Drogba en 2004 !

Depuis sa victoire en Ligue des Champions face au Milan en 1993, l’OM a joué 3 finales d’Europa League. Les marseillais ont perdu la première en 1999 face à Parme. Une vidéo amateur, diffusée sur la RAI 2, montrant Fabio Cannavaro allongé tout sourire sur une table de massage, une perfusion dans le bras gauche avait créé de la suspicion à l’époque. Même si le produit n’était a priori pas considéré comme dopant à ce moment là cela avait semé le trouble. L’histoire semble se répéter pour la finale de 2004…

Après Parme au tour de Valence…

Cette année là, l’OM de Drogba s’était incliné face à Valence 2-0 en finale. Après un superbe parcours et de victoires face à Liverpool, l’Inter de Millan ou encore Newcastle, les Marseillais avaient encore échoué en finale. La Sexta a publié des extraits de l’émission Lo de Evole qui sera diffusée ce dimanche. Le fameux docteur Fuentes, mis en cause dans plusieurs affaires de dopage dans le cyclisme et l’affaire Puerto, confirme que certaines grosses équipe de Liga dont le FC Valence auraient bénéficié de ses conseils en matière de dopage. Le club espagnol était déjà suspecté depuis longtemps d’avoir eu recours à des pratiques dopantes au début des années 2000, ça ne va pas arranger les choses…