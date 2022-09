Doublé de Gignac en 20 minutes, le coup du foulard d’Ayew … la victoire 5-0 à Reims, c’était il y a 8 ans !

Il y a 8 ans jour pour jour, l’OM de Marcelo Bielsa gagnait 5-0 sur la pelouse du Stade de Reims. Un florilège de buts avec un doublé de Gignac et d’André Ayew ainsi qu’une réalisation de Gianelli Imbula.

Superbe victoire à l’extérieur

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Nous n’avons pas réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng »

Il y a 8 ans, l’Olympique de Marseille remportant l’une de ses plus grosses victoires à l’extérieur de ses dernières années en étrillant le Stade de Reims 5-0 au stade Auguste Delaune. Un doublé de Gignac dès la 19ème minute, le doublé d’André Ayew dont coup du foulard qui avait été nommé pour le but de l’année et la belle frappe de Gianelli Imbula … revivez la démonstration de l’OM en vidéo ci-dessous !