Doublé d’Halland… le PSG tombe à Dortmund !

Le PSG a perdu 2-1 face à Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Les parisiens ont fait connaissance avec le nouveau phénomène norvégien Haaland…

Le PSG perd 2-1 face au Borussia Dortmund. Largement dominé en première mi-temps, les parisiens s’en sortent bien en rentrant au vestiaire avec zéro but encaissé. Dès le début de la seconde période, les hommes de Lucien Favre poussent pour ouvrir le score mais manque de réalisme. Finalement, c’est le nouveau phénomène Haaland qui inscrit le premier but à la 69ème minute avant de se faire égaliser par le biais de Neymar à la 75ème minute. Le buteur norvégien va inscrire son second but à la 77ème minute et inscrit un doublé qui permet au club allemand d’être en position favorable avant le match retour au Parc des Princes le 11 Mars prochain…

