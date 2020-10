Droits TV : La LFP a trouvé un moyen de récupérer ce que Médiapro lui doit?

Depuis plusieurs jours, Vincent Labrune doit gérer un gros problème à la LFP : Médiapro n’aurait pas de quoi payer les droits TV. L’homme fort de la Ligue aurait trouvé un moyen de récupérer cet argent.

Le journal L’Equipe a révélé ce dimanche que la société Joye Média SL s’était porté garant pour le groupe Médiapro dans le contrat des droits TV avec la LFP.

C’est une garantie extrêmement importante pour la Ligue

Vincent Labrune, président de la Ligue peut donc récupérer « l’intégralité de ce que Mediapro lui doit » selon Me Benjamin Ingelaere avocat en droit public et droit du sport interrogé par RMC.

« Une caution solidaire est une entreprise ou une personne qui va être tenue de l’intégralité des dettes d’une autre partie. La LFP peut aller chercher une caution solidaire pour récupérer l’intégralité de ce que Mediapro lui doit. C’est une garantie extrêmement importante pour la Ligue. Encore faut-il que cette caution solidaire ait les reins assez solides et soit solvable. En droit français la caution solidaire doit payer les dettes de la personne dont elle s’est portée garante. Si la caution solidaire est basée à l’étranger, c’est un premier problème, même si c’est moins complexe avec l’Espagne. Ce serait beaucoup plus compliqué avec la Chine. »

Me Benjamin Ingelaere – Source : RMC