Droits tv: le feuilleton n’est pas terminé !

A un peu plus d’un mois de la reprise du championnat, la Ligue 1 n’a toujours pas trouvé de diffuseur. Alors qu’on croyait à un dénouement, la situation se complique entre les 2 diffuseurs.

A l’issue d’un conseil d’administration, la LFP a décidé, dimanche 14 juillet, que la plate-forme britannique DAZN et la chaîne qatarie beIN Sports diffuseront les matchs de Ligue 1 au moins pour les deux prochaines saisons et près de 500 millions d’euros annuels. Néanmoins d’après le journaliste Arthur Perrot les négociations ce complique entre les 2 diffuseurs.

DAZN dit no à BeIn

En effet le média qatari veut ses choix un et 2 en alternance concernant le top 10. Le diffuseur britannique DAZN a répondu « non » à cette demande. Toujours d’après le journaliste au cœur des négociations la présence ou non d’une clause de sortie dans ce contrat. Une simple clause pour faire « un point d’étape » est également envisagé. Alors que tout le monde pensait qu’un accord avait été trouvé, les négociations risque encore de prendre du temps. À environ un mois de la reprise du championnat.

🚨📺 INFO @RMCsport : les négociations se compliquent entre DAZN et BeIN Sports. Le média qatari veut que ses choix 1 et 2 en alternances concernent le top 10. Aujourd’hui, DAZN a répondu « non » à cette demande.#RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 15, 2024

Alors que tout le monde pensait que bein sports avait accepté de formuler une offre complétant celle de DAZN. C’est-à-dire une offre de 100 d’euros au total pour un match et pour des droits de sponsoring. L‘option finale devait être une cohabitation entre DAZN et bein sports, Cela pourrait changer d’ici la reprise du championnat.

